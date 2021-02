Covid-19, arriva un nuovo test rapido per individuare anche le varianti (Di giovedì 25 febbraio 2021) I test antigenici rapidi sono armi spuntate per combattere la circolazione delle varianti del Sars-CoV-2: alcuni sono infatti progettati per riconoscere (anche) gli antigeni della proteina spike, ossia la glicoproteina con cui il virus si lega al recettore Ace2 delle nostre cellule per penetrarle e nella quale si concentra la maggior parte delle mutazioni che finora hanno dato origine alle varianti. Possono dunque fornire un elevato tasso di falsi negativi, perché il procedimento a disposizione potrebbe non riconoscere la proteina S modificata. Per questo la fase di circolazione del virus che stiamo vivendo è particolarmente insidiosa: oltre alle intrinseche caratteristiche delle varianti individuate in Inghilterra, Sudafrica e Brasile, il punto è che per identificarle e tracciarle occorre partire dai test molecolari ed effettuare il sequenziamento genetico. In qualche modo, è come se fossimo tornati indietro di un anno o poco meno, visto che ormai da mesi abbiamo cominciato a puntare pesantemente sugli antigenici rapidi e che facciamo pochi sequenziamenti. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) I test antigenici rapidi sono armi spuntate per combattere la circolazione delle varianti del Sars-CoV-2: alcuni sono infatti progettati per riconoscere (anche) gli antigeni della proteina spike, ossia la glicoproteina con cui il virus si lega al recettore Ace2 delle nostre cellule per penetrarle e nella quale si concentra la maggior parte delle mutazioni che finora hanno dato origine alle varianti. Possono dunque fornire un elevato tasso di falsi negativi, perché il procedimento a disposizione potrebbe non riconoscere la proteina S modificata. Per questo la fase di circolazione del virus che stiamo vivendo è particolarmente insidiosa: oltre alle intrinseche caratteristiche delle varianti individuate in Inghilterra, Sudafrica e Brasile, il punto è che per identificarle e tracciarle occorre partire dai test molecolari ed effettuare il sequenziamento genetico. In qualche modo, è come se fossimo tornati indietro di un anno o poco meno, visto che ormai da mesi abbiamo cominciato a puntare pesantemente sugli antigenici rapidi e che facciamo pochi sequenziamenti.

