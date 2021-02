Parma-Udinese, Okaka riapre tutto e batte Sepe: suo il gol del 2-1 (VIDEO) (Di domenica 21 febbraio 2021) Fuori Llorente, dentro Okaka. E ci pensa proprio l’ex di turno a siglare il gol che riapre il discorso di Parma-Udinese. Mezz’ora finale bollente grazie all’ex Roma che di testa ha firmato il gol del 2-1 riaprendo una partita che sembrava ormai indirizzata dopo il doppio vantaggio con le firme di Cornelius e Kucka su rigore. Gotti indovina quindi il cambio che regala speranze all’Udinese per il finale di partita. L’assist manco a dirlo è di De Paul. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Fuori Llorente, dentro. E ci pensa proprio l’ex di turno a siglare il gol cheil discorso di. Mezz’ora finale bollente grazie all’ex Roma che di testa ha firmato il gol del 2-1ndo una partita che sembrava ormai indirizzata dopo il doppio vantaggio con le firme di Cornelius e Kucka su rigore. Gotti indovina quindi il cambio che regala speranze all’per il finale di partita. L’assist manco a dirlo è di De Paul. SportFace.

