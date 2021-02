Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 febbraio 2021)DEL 19 FEBBRAIOORE 18:35 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN ESTERNA TRA LA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PORTONACCIO E LO SVINCOLO PER IL RACCORDO CODE SULLA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DELL’EUR SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE POMEZIA E IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER CURIOSI SULLA NETTUNENSE RALLENTAMENTI NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE ...