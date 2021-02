Luca Ricolfi: "Un governo Draghi dal gusto agrodolcissimo" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Professor Luca Ricolfi, il neo premier Draghi in questi due giorni ha scoperto le carte e nel suo discorso ha tratteggiato il programma di governo. Qual è il suo sentimento prevalente dopo il passaggio a Senato e Camera? Nota qualche affinità con l’ultimo governo guidato da un tecnico ovvero quello di Mario Monti? Il mio sentimento verso il nuovo governo? Agro-dolce, direi. Anzi, agro e dolcissimo. Dolcissimo perché, rispetto a quel che abbiamo avuto nell’ultimo anno e mezzo, il governo Draghi è un progresso enorme. Con il Conte bis abbiamo avuto il peggior governo dell’Italia repubblicana, un governo che ha sulla coscienza decine di migliaia di morti, e che non ha mai chiesto scusa per i propri errori. Un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Professor, il neo premierin questi due giorni ha scoperto le carte e nel suo discorso ha tratteggiato il programma di. Qual è il suo sentimento prevalente dopo il passaggio a Senato e Camera? Nota qualche affinità con l’ultimoguidato da un tecnico ovvero quello di Mario Monti? Il mio sentimento verso il nuovo? Agro-dolce, direi. Anzi, agro e dolcissimo. Dolcissimo perché, rispetto a quel che abbiamo avuto nell’ultimo anno e mezzo, ilè un progresso enorme. Con il Conte bis abbiamo avuto il peggiordell’Italia repubblicana, unche ha sulla coscienza decine di migliaia di morti, e che non ha mai chiesto scusa per i propri errori. Un ...

MamolkcsMamol : RT @alessandricci: @CarlottaDiMarco @ricpuglisi @albmatano @Raiofficialnews @RaiUno @ricolfi_luca @paolo_gibilisco @FondazioneHume @ondavor… - ecograffiweb : Luca Ricolfi ha presentato : La notte delle ninfee - terzimichele : @alessandricci @albmatano @Raiofficialnews @RaiUno @ricolfi_luca @paolo_gibilisco @FondazioneHume @ricpuglisi… - Mutismissimo : @CBinnella @ricolfi_luca Come no declinissimo, difatti la Cina Comunista è proprio messa male male.... - CBinnella : Leggetevi Sinistra e Popolo di @ricolfi_luca Ne vale la pena. Se non altro per capire la loro deriva e il loro dec… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Ricolfi Luca Ricolfi: 'Un governo Draghi dal gusto agrodolcissimo' Professor Luca Ricolfi, il neo premier Draghi in questi due giorni ha scoperto le carte e nel suo discorso ha tratteggiato il programma di governo. Qual è il suo sentimento prevalente dopo il passaggio a Senato ...

Come mai l'Italia non si ribella alla dittatura sanitaria ... lo avevo affrontato qualche mese fa, sottolineando che sostanzialmente gli italiani stanno bene, come ha ben descritto in un saggio prima della pandemia il professore Luca Ricolfi. Tuttavia per ...

Luca Ricolfi: "Un governo Draghi dal gusto agrodolcissimo" L'HuffPost Luca Ricolfi: "Un governo Draghi dal gusto agrodolcissimo" Per il sociologo e docente universitario "Draghi è un progresso enorme rispetto al Conte bis". "Sono deluso invece sulla mancanza di un cambio di linea sulla pandemia" ...

COME MAI L’ITALIANO MEDIO NON SI RIBELLA ALLA DITTATURA SANITARIA? Nel discorso al Senato del presidente del Consiglio Draghi c’è stata molta retorica e pochi veri contenuti. Per Stefano Fontana è un discorso che si oppone ai principi della Dottrina sociale della ...

Professor, il neo premier Draghi in questi due giorni ha scoperto le carte e nel suo discorso ha tratteggiato il programma di governo. Qual è il suo sentimento prevalente dopo il passaggio a Senato ...... lo avevo affrontato qualche mese fa, sottolineando che sostanzialmente gli italiani stanno bene, come ha ben descritto in un saggio prima della pandemia il professore. Tuttavia per ...Per il sociologo e docente universitario "Draghi è un progresso enorme rispetto al Conte bis". "Sono deluso invece sulla mancanza di un cambio di linea sulla pandemia" ...Nel discorso al Senato del presidente del Consiglio Draghi c’è stata molta retorica e pochi veri contenuti. Per Stefano Fontana è un discorso che si oppone ai principi della Dottrina sociale della ...