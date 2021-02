(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tre ore di discussione appassionata, spesso emotiva, infine aggiornata a domani. Troppe le voci che vogliono farsi sentire, troppo recente lo strappo. La Conferenza delle Democratiche – quasi 140 iscritte, tra componenti di direzione e segreteria, parlamentari, amministratrici locali, segretarie di federazione, squadra di governo uscente – cerca di mettere la parola fine alla ferita della mancanza di donne nel nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Emerge il tema del “correntismo esasperato”, della grave sottovalutazione di un pezzo di storia del partito. E ci si compatta, per ora, su una soluzione di attacco: la richiesta di riunione del comitato politico, la richiesta di una-segretaria, ma anche la prospettiva di “ragionare sugli incarichi parlamentari”, ovvero i capigruppo (anche se in questa legislatura è un obiettivo praticamente ...

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Pd, l'offensiva femminile: subito un vice segretario donna - Giacinto_Bruno : RT @HuffPostItalia: Pd, l'offensiva femminile: subito un vice segretario donna - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Pd, l'offensiva femminile: subito un vice segretario donna - HuffPostItalia : Pd, l'offensiva femminile: subito un vice segretario donna - MariaGr93115700 : @nuvenia PUBBLICITÀ OSCENA ED OFFENSIVA NON HA ALCUN RISPETTO DELL'INTIMITÀ FEMMINILE INRISPETTOSA E VOMITEVOLE ASSOLUTAMENTE RIVOLTANTE -

