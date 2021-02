Nuove confessioni di Katia Ricciarelli sul rapporto con Pippo Baudo (Di martedì 9 febbraio 2021) Catiuscia Maria Stella Ricciarelli, meglio conosciuta semplicemente come Katia Ricciarelli, è una formidabile soprano italiana con una lunga carriera alle spalle durante la quale si è esibita in alcuni dei teatri più prestigiosi del mondo come L’ opera di Chicago, il Teatro alla Scala, il Royal Opera House di Londra e il Metropolitan Opera di New York. Il matrimonio finito con Baudo È nota anche per il suo lungo matrimonio, ormai naufragato, con il noto presentatore Pippo Baudo. Dopo il divorzio i due non si rivolgevano più la parola come ha ammesso lei stessa a Oggi :“Tra di noi era calato il gelo. Il che mi addolorava. Siamo stati insieme diciotto anni ed è stato l’unico matrimonio. Un amore vero che poi si è concluso con tanto dolore.”. Poi fortunatamente si sono riavvicinati ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 9 febbraio 2021) Catiuscia Maria Stella, meglio conosciuta semplicemente come, è una formidabile soprano italiana con una lunga carriera alle spalle durante la quale si è esibita in alcuni dei teatri più prestigiosi del mondo come L’ opera di Chicago, il Teatro alla Scala, il Royal Opera House di Londra e il Metropolitan Opera di New York. Il matrimonio finito conÈ nota anche per il suo lungo matrimonio, ormai naufragato, con il noto presentatore. Dopo il divorzio i due non si rivolgevano più la parola come ha ammesso lei stessa a Oggi :“Tra di noi era calato il gelo. Il che mi addolorava. Siamo stati insieme diciotto anni ed è stato l’unico matrimonio. Un amore vero che poi si è concluso con tanto dolore.”. Poi fortunatamente si sono riavvicinati ...

