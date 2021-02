Juve Inter, Lukaku tocca a te: il bianconero da colorare e quel sorriso da ritrovare (Di martedì 9 febbraio 2021) Il ritorno della semifinale di Coppa Italia Juve Inter metterà nuovamente alla prova Romelu Lukaku e le sue potenzialità da leader nerazzurro Tre precedenti Juve Inter e uno zero spaccato da cancellare nel curriculum di Lukaku. Il totem di Antonio Conte riprende il timone dell’attacco dopo la squalifica che lo ha tenuto ai box nel match d’andata e sulle sue larghe spalle si poggiano le speranze di remuntada. Zero gol e zero assist in 270 minuti contro i bianconeri da quando è sbarcato a Milano. Lo score di Big Rom al cospetto della difesa pluricampione d’Italia non è esattamente quanto il popolo nerazzurro si attendeva. Il giocatore più amato (o giù di lì) mai decisivo al cospetto della rivale più odiata. L’occasione del riscatto in una fredda serata invernale che spiegherà se ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Il ritorno della semifinale di Coppa Italiametterà nuovamente alla prova Romelue le sue potenzialità da leader nerazzurro Tre precedentie uno zero spaccato da cancellare nel curriculum di. Il totem di Antonio Conte riprende il timone dell’attacco dopo la squalifica che lo ha tenuto ai box nel match d’andata e sulle sue larghe spalle si poggiano le speranze di remuntada. Zero gol e zero assist in 270 minuti contro i bianconeri da quando è sbarcato a Milano. Lo score di Big Rom al cospetto della difesa pluricampione d’Italia non è esattamente quanto il popolo nerazzurro si attendeva. Il giocatore più amato (o giù di lì) mai decisivo al cospetto della rivale più odiata. L’occasione del riscatto in una fredda serata invernale che spiegherà se ...

juventusfc : ?? Un obiettivo troppo importante per lasciarlo scappare ?? Così oggi Mister Pirlo su @JuventusTV ??… - juventusfc : Quando sulla strada della finale c'è l'Inter... Ve lo raccontiamo nella #BlackAndWhiteStory di oggi! ??… - forumJuventus : Pirlo pre #JuveInter: “La finale è un obbiettivo, per centrarla dovremo giocare da Juve” ?? - NSollai : @fabryforzainter @Gazzetta_it Lo diciamo da tempo anke x il milan poi ci scordiamo ke ankel'inter non è ke sia tutt… - Step_Anto_Inter : EDICOLA /Juve-Inter, la notte della verità. Eriksen a centrocampo La prima pagina del giornale sportivo anticipa i… -