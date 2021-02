Napoli, infortunio Manolas: rischia uno stop di oltre un mese (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il difensore del Napoli Kostas Manolas rischia un lungo periodo di stop a causa dell’infortunio alla caviglia avvenuto durante la sfida contro il Genoa. Non … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il difensore delKostasun lungo periodo dia causa dell’alla caviglia avvenuto durante la sfida contro il Genoa. Non … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

