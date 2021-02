Governo, settimana decisiva per Draghi: agenda, scadenze e nodi da sciogliere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono un'agenda, delle scadenze e ancora diversi nodi politici da sciogliere. Il conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi però è ormai... Leggi su ilmattino (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sono un', dellee ancora diversipolitici da. Il conto alla rovescia per il presidente del Consiglio incaricato Marioperò è ormai...

amnestyitalia : Il più letto della settimana - Il Governo italiano revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi U… - ricpuglisi : Questa settimana potrebbe giurare il governo Draghi 1. #dajenomics - borghi_claudio : Pensa te che spreco... una settimana a Villa Pamphili quando per fare il programma di governo bastava un tavolo con… - infoitinterno : Crisi di governo, settimana decisiva per Draghi: agenda, scadenze e nodi da sciogliere - zazoomblog : Governo settimana decisiva per Draghi: agenda scadenze e nodi da sciogliere - #Governo #settimana #decisiva #Draghi: -