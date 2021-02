Coronavirus | 307 decessi in 24 ore Tornano ad aumentare gli ingressi in terapia intensiva | 139 ieri 105

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il bollettino dell’8 febbraio Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 7.970 nuovi casi die 307, secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile. Diminuisce il numero di nuovi positivi rispetto a, quando si erano registrati +11.641 casi, anche al netto di una diminuzione dei test elaborati. Il numero di persone attualmente positive è pari a 419.604, in diminuzione rispetto a, quando se ne contavano 427.024. Cresce il numero dei: +307 nell’ultimo giorno, mentreerano stati 270. Dall’inizio della pandemia sale a quota 91.580 il numero complessivo deiCovid in Italia. La situazione negli ospedali italiani Complessivamente la situazione negli ospedali peggiora. ...

Covid: 7.970 nuovi casi e 307 decessi. Crescono le ospedalizzazioni.Questi i dati del bollettino dell'8 febbraio 2021 ...