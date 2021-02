La scommessa di Draghi-Grillo | Conte | il pomo della discordia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Si apre il dialogo traper il nuovo governo. Gli ostacoli restano tanti e perle acque non sembrano calmarsi Si apre il dialogo tra Marioe Beppe, complici di unanon proprio semplice da vincere. Nelle ultime ore arriva la conferma di un dialogo in corso d’opera tra il professoree il volto dei grillini Beppe, con l’obiettivo di convincere i grillini più restii a votare la fiducia al nuovo governo. Eppure gli ostacoli non sembrano finire, anzi sembrerebbero convogliare su un unico grande punto oscuro: la posizione di Giuseppe. Tra i più restii rimangono i grillini di casa Rousseau, capitanati da Davide Casaleggio. L’incertezza ha a dir poco spiazzato il ministro ...

Tommasolabate : Piccola scommessa. Domani tutti a cercare Giancarlo Magalli, compagno di scuola di #Draghi. - paolovarsi1 : BORSA & FINANZA/ “Effetto Draghi”, la scommessa degli investitori sull’economia reale… - Giannaway : La #scommessa di intestarsi l’#opposizione ad un #governo che non può permettersi (per la sopravvivenza del Paese)… - CarpaneseSilva1 : RT @chiaraped: @borghi_claudio @Andyphone @GiacomoGramagli @KellerZoe Eh questo dico. 1/100 è la scommessa(azzardatissima) su um governo ve… - chiaraped : @borghi_claudio @Andyphone @GiacomoGramagli @KellerZoe Eh questo dico. 1/100 è la scommessa(azzardatissima) su um g… -

... esponente del Pd, intercettato fuori da Montecitorio, in merito all'incarico assegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Mario. 'Noi non abbiamo condiviso questa...Qualora il tentativo diandasse in porto, una delle principali sfide sarà costituita dal ... Ma la veraper il prossimo esecutivo sarà sull'atteggiamento che verrà assunto dalle forze ...Si apre il dialogo tra Draghi e Grilli per il nuovo governo. Gli ostacoli restano tanti e per Conte le acque non sembrano calmarsi ...Mario Draghi al Quirinale. In politica esistono dei momenti in cui tutto si chiarisce da sé. Ciò avviene quando strategia, tattica e principi vengono a collimare. E’ questo il ...