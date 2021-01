Intascava il reddito di cittadinanza e girava in Ferrari. E’ l’eredità che ci lascia quel genio di Di Maio

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) A fine mese passava alla Posta a ritirare ildi. In. Basterebbe questa immagine per chiarire in pieno tutta l’assurdità e il fallimento dell’operazione di “abolizione della povertà” lanciata due anni e mezzo fa da” politico di Luigi Di, che oggi rischiamo di ritrovarci a Palazzo Chigi al posto dil’altro fenomeno di Giuseppe Conte. La notizia del “‘povero” inarriva da Brescia ed è finita, oggi, su tutti i giornali, perfino su “Il Fatto Quotidiano“, l’house organ del governo rosso-grillino. Che pone una pietra tombale sul dibattito relativo all’utilità e alla trasparenza deldi, finito nelle tasche di ladri, ricchi e assassini. Di ...