Lazio, Luiz Felipe: «L'operazione era necessaria, torno presto»

Luiz Felipe ha fatto sapere le sue condizioni dopo l'operazione alla caviglia Luiz Felipe è stato sottoposto quest'oggi all'operazione alla caviglia destra che lo terrà fuori dal campo di gioco almeno per due mesi. Il difensore ha postato su Instagram una foto che lo ritrae sorridente, con la seguente frase. «Ciao ragazzi! Come molti di voi sapranno, oggi ho subito un intervento alla caviglia destra. Mi avete inondato di messaggi di affetto, e mi avete fatto sentire come parte di una grande famiglia! Volevo rassicurarvi che l'operazione era necessaria ed è andata per il meglio, mi sento bene e non vedo l'ora di poter tornare in campo. torno presto, ve lo prometto. Un grande abbraccio a tutti».

Lazio, le ultime su Immobile e Fares: la situazione

Lazio: le condizioni di Immobile, Caicedo e Fares. Dopo la partita con il Parma è stata una giornata di controlli medici alla clinica Padeia per Fares, alle prese ancora con qual ...

