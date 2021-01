Ragazzina picchiata da 3 tredicenni

Leggi su udine20

(Di martedì 19 gennaio 2021) Sono riusciti ad attirarla in un’area appartata, l’hanno accerchiata e l’hanno percossa con pugni, schiaffi e un calcio. Ad aggredirla, per futili motivi, sarebbero state tre ragazzine di 13 anni, mentre due ragazzi di 15 e 17 avrebbero indicato loro come colpire in modo più efficace. E’ la ricostruzione della Polizia locale di Trieste su un episodio di violenza subito da una tredicenne all’uscita di scuola. L’intero gruppo è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Tre di loro avrebbero partecipato anche all’aggressione di un “nonno paletta”, dopo che l’anziano li aveva invitati a indossare la mascherina sul bus. Le indagini del Nucleo di polizia giudiziaria della Polizia locale sono iniziate a seguito di una denuncia formale presentata dalla madre della vittima, che aveva anche raccontato l’accaduto sui social. Attraverso il racconto di alcuni testimoni e della madre, ...