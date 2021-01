Nuovo DPCM, i ristoratori aprono per protesta (Di sabato 16 gennaio 2021) La campagna promossa da Matteo Salvini conta sempre più adesioni. Continuano infatti i ristoratori ad aprire imperterriti, in violazione di tutte le disposizioni incuranti delle sanzioni. “Questa sera il ristorante sarà di Nuovo aperto, malgrado il provvedimento di chiusura di 5 giorni e la multa non ci fermiamo“: a dirlo all’ANSA è il ristoratore Umberto Carriera, titolare de “La Grande Bellezza” di Mombaroccio, in provincia di Pesaro-Urbino. Umberto è il principale promotore dell’iniziativa #Ioapro. Ieri sera, terminata la cena e quando ormai i clienti se ne erano tutti andati, la polizia e i carabinieri hanno notificato ai titolari del ristorante il provvedimento di chiusura. Verranno anche presi, nei prossimi giorni, provvedimenti per tutti i clienti finiti nei controlli predisposti dalle forze dell’ordine a valle del piccolo ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 16 gennaio 2021) La campagna promossa da Matteo Salvini conta sempre più adesioni. Continuano infatti iad aprire imperterriti, in violazione di tutte le disposizioni incuranti delle sanzioni. “Questa sera il ristorante sarà diaperto, malgrado il provvedimento di chiusura di 5 giorni e la multa non ci fermiamo“: a dirlo all’ANSA è il ristoratore Umberto Carriera, titolare de “La Grande Bellezza” di Mombaroccio, in provincia di Pesaro-Urbino. Umberto è il principale promotore dell’iniziativa #Ioapro. Ieri sera, terminata la cena e quando ormai i clienti se ne erano tutti andati, la polizia e i carabinieri hanno notificato ai titolari del ristorante il provvedimento di chiusura. Verranno anche presi, nei prossimi giorni, provvedimenti per tutti i clienti finiti nei controlli predisposti dalle forze dell’ordine a valle del piccolo ...

