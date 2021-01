Il diritto di non tollerare gli intolleranti. La lezione di Popper (Di martedì 12 gennaio 2021) A mio parere proprio perché si tratta di piattaforma privata con accesso libero e gratuito e addirittura non certificato quanto alle identità, Facebook e Twitter hanno assoluto diritto di precluderne a chiunque l’accesso e chiudere gli account anche senza motivazioni. Che, nel caso di Trump come di qualunque altro, ci sono e sono clamorosamente evidenti: usare la piattaforma per scopi illegali, nel caso istigando all’eversione dell’ordine costituito, alla guerra civile, alla sovversione delle istituzioni, alla ribellione contro il presidente degli Stati Uniti proclamato dal Congresso americano in sessione congiunta e liberamente eletto dai cittadini americani. È questo il diritto di non tollerare gli intolleranti di cui scriveva Karl Popper, il cosiddetto paradosso della ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) A mio parere proprio perché si tratta di piattaforma privata con accesso libero e gratuito e addirittura non certificato quanto alle identità, Facebook e Twitter hanno assolutodi precluderne a chiunque l’accesso e chiudere gli account anche senza motivazioni. Che, nel caso di Trump come di qualunque altro, ci sono e sono clamorosamente evidenti: usare la piattaforma per scopi illegali, nel caso istigando all’eversione dell’ordine costituito, alla guerra civile, alla sovversione delle istituzioni, alla ribellione contro il presidente degli Stati Uniti proclamato dal Congresso americano in sessione congiunta e liberamente eletto dai cittadini americani. È questo ildi nonglidi cui scriveva Karl, il cosiddetto paradosso della ...

petergomezblog : Papa Francesco: “La politica in questa fase non ha il diritto di rompere l’unità. E chi mette davanti l’interesse p… - chetempochefa : “Non mi sono tinta i capelli, non indosso abiti firmati. Credo che sia un diritto di ognuno di noi di esprimersi al… - massimogara : #Twitter non è un editore, è un’edicola. In edicola trovo anche il #FattoQuotidiano, x me non va bene neanche x acc… - Joka95539274 : @stanzaselvaggia Vabbe tw ha bloccato pure Trump.. La scriminante per me è se ciò che si dice sia vero o falso in q… - DicePatrizia : RT @claudiafusani: 100 mila non aventi diritto si sarebbero fatti il vaccino. Così leggo su Repubblica dalla brava @alessandrazinit. Il 30/… -

