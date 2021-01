Assenti alle riunioni e zero titoli | il bluff degli scienziati di Conte

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Martina Piumatti Quasi tutti hanno poche pubblicazioni internazionali. Molti disertano lee le videoconferenze. La metà dipende da Palazzo Chigi. Tutte le "pecche" del Cts Il loro parere legittima i Dpcm del premier. Da quasi un anno, è sul loro verdetto che si gioca la salute, e la libertà, di 60 milioni di italiani. Sono i 26 membri del Comitato tecnico scientifico (Cts), la squadra di super tecnici voluta dal presidente del Consiglio per far ingoiare la stretta di turno. Ma sono davvero quanto di meglio presente sulla "piazza"? Non proprio. Almeno a giudicare dalla caratura internazionale dei presunti. A parte Elisabetta Dejana, esperta del sistema vascolare, professore ordinario di Patologia generale presso l’Università di Milano e coordinatrice di un gruppo di 20 persone all’Istituto FIRC ...