Maradona, Papa Francesco: "Era un poeta in campo, ma un uomo molto fragile" (Di sabato 2 gennaio 2021) Maradona, parla di lui Papa Francesco: in un intervista alla Gazzetta dello Sport in Pontefice ha ricordato il campione argentino scomparso Il campione argentino è scomparso da poco più di un mese, ma tante sono state le testimonianze di personaggi dello sport e non che lo hanno ricordato. Messaggi ed interviste dai compagni di squadra, L'articolo proviene da Leggilo.org.

