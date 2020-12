Covid, un decesso al ‘San Pio’ e due guariti (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un decesso all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento nel giorno di Santo Stefano. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio sannita. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due degenti dimessi che portano il totale dei ricoveri a 58, di cui 48 sanniti e 10 residenti in altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unall’ospedaledi Benevento nel giorno di Santo Stefano. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio sannita. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due degenti dimessi che portano il totale dei ricoveri a 58, di cui 48 sanniti e 10 residenti in altre province. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - New York spera di evitare il peggio ma ha pronto il suo piano B nel caso il numero di decessi per Covid dovesse aumentare in modo notevole. Un piano che passa per il termin ...

Covid Lazio, bollettino oggi 26 dicembre: 1.123 nuovi positivi e 24 morti. Roma città scende a 500 casi

Covid Lazio. Oggi su oltre 10mila nella Regione (-5.922) si registrano 1.123 nuovi casi positivi (-568), 24 morti (-7) e +879 guariti. Diminuiscono i casi e i decessi, mentre aumentano ...

(ANSA) - NEW YORK, 26 DIC - New York spera di evitare il peggio ma ha pronto il suo piano B nel caso il numero di decessi per Covid dovesse aumentare in modo notevole. Un piano che passa per il termin ...