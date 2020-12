Traffico Roma del 23-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi sulla tangenzialerallentato con code a causa di un incidente tra via Nola e Largo Passamonti verso lo stadio Olimpico incolonnamenti per curiosi anche in direzione opposta verso San Giovanni è sempre sulla tangenziale nel tratto di via del Foro Italico ci sono cose perintenso dalla galleria Giovanni XXIII fino allo svincolo della via Salaria poi a seguire altri rallentamenti dalla Tiburtina alla rampa di ingresso per laL’Aquila e sul percorso Urbano proprio dellaL’Aquila code dal raccordo a Tor Cervara verso la tangenziale altro incidente alla Nomentano su Viale delle provincierallentato all’altezza di via Padova sul raccordo in carreggiata interna abbiamo rallentamenti e ...