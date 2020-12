Fiorentina, un punto che (non) muove la classifica e c’è un grave problema in attacco (Di sabato 19 dicembre 2020) La Fiorentina non può ancora festeggiare la prima vittoria con Prandelli in panchina: contro il Verona arriva un pareggio che serve a poco Un pareggio che serve a ben poco, se non a evitare di incappare nella settima sconfitta in 13 partite. Contro l’Hellas Verona finisce 1-1 e la Fiorentina rimane a +4 dalla zona retrocessione, in attesa dei risultati di Torino e Genoa. Da quando è arrivato Prandelli i viola hanno collezionato tre punti in sei partite. Tutti, tra l’altro, con lo stesso identico pareggio: 1-1. Identico anche il modo in cui è maturato il risultato: vantaggio della squadra rivale e “rimonta” viola. Un altro dato fa riflettere sul momento che stanno attraversando Castrovilli e compagni: dei tre gol segnati in campionato da quando è arrivato Prandelli, due arrivano da calcio di rigore (realizzati da Vlahovic contro Sassuolo e Verona) e uno ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) Lanon può ancora festeggiare la prima vittoria con Prandelli in panchina: contro il Verona arriva un pareggio che serve a poco Un pareggio che serve a ben poco, se non a evitare di incappare nella settima sconfitta in 13 partite. Contro l’Hellas Verona finisce 1-1 e larimane a +4 dalla zona retrocessione, in attesa dei risultati di Torino e Genoa. Da quando è arrivato Prandelli i viola hanno collezionato tre punti in sei partite. Tutti, tra l’altro, con lo stesso identico pareggio: 1-1. Identico anche il modo in cui è maturato il risultato: vantaggio della squadra rivale e “rimonta” viola. Un altro dato fa riflettere sul momento che stanno attraversando Castrovilli e compagni: dei tre gol segnati in campionato da quando è arrivato Prandelli, due arrivano da calcio di rigore (realizzati da Vlahovic contro Sassuolo e Verona) e uno ...

