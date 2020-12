Cade dal terrazzo mentre scavalca: infilzata dalla ringhiera. Era rimasta chiusa fuori per sbaglio (Di sabato 19 dicembre 2020) . Terribile incidente nella serata di ieri a Cendon di Silea, nel Trevigiano. Dopo essersi accorta di essere rimasta chiusa fuori, una 30enne è caduta da quattro metri tentando di raggiungere il balcone del vicino di casa: trasferita in massima urgenza all’ospedale dove resta in prognosi riservata. Gravissimo incidente domestico giovedì sera in via Molino a Silea, in località Cendon, in provincia di Treviso: una donna di 30 anni, A. F., ha subito gravi lesioni vascolari a una gamba e un trauma toracico dopo essere caduta dal terrazzino della sua abitazione al secondo piano ed essere piombata su una ringhiera metallica che l’ha infilzata. In base a quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione locale, intervenuti per accertare la dinamica dell’episodio, la sventurata stava fumando una ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) . Terribile incidente nella serata di ieri a Cendon di Silea, nel Trevigiano. Dopo essersi accorta di essere, una 30enne è caduta da quattro metri tentando di raggiungere il balcone del vicino di casa: trasferita in massima urgenza all’ospedale dove resta in prognosi riservata. Gravissimo incidente domestico giovedì sera in via Molino a Silea, in località Cendon, in provincia di Treviso: una donna di 30 anni, A. F., ha subito gravi lesioni vascolari a una gamba e un trauma toracico dopo essere caduta dal terrazzino della sua abitazione al secondo piano ed essere piombata su unametallica che l’ha. In base a quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione locale, intervenuti per accertare la dinamica dell’episodio, la sventurata stava fumando una ...

