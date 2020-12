Processo Aemilia | anche Iaquinta e il padre fra i 91 condannati

Leggi su viagginews

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Nelfra le tante persone condannate – tra le quali svariati imprenditori – spiccanol’ex calciatoree suo. Ilsi chiude in terzo grado con una sentenza complessiva pesantissima per buona parte dei 118 imputati accusati di reati di ‘ndrangheta in Emilia-Romagna. L’udienza si è svolta all’interno dell’aula L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com