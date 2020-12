“Io pensavo che questo virus fosse banale | ed eccomi qua Evitate contatti e assembramenti” | l’appello di un positivo dal letto di ospedale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Maurizio, paziente Covid dagli inizi del mese di novembre, racconta il suo calvario dai reparti di medicina a quelli dell’intensiva, fino alle possibili dimissioni da un istituto di Casal Palocco, per il Natale. Dal suod’e con la maschera dell’ossigeno, Maurizio lancia un appello agli scettici: “Attenzione, non credete ai luoghi comuni su. Come seuna cosa. Io lacome voi, edqua”.e sci? “Io non so neanche come l’ho preso il, è subdolo.tutti iche vi potrebbero far ammalare. A me dispiace per chi lavora, ma è meglio rischiare la vita per una ...