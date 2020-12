Vasco Rossi, una fatica immensa: “E’ molto frustrante” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vasco Rossi ha confessato qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire da lui: un particolare molto frustrante per il cantante. Fare il cantante è una gran fatica, molto più di quello che tante persone potrebbero immaginare. Non solo a livello fisico, infatti, ma anche a livello emotivo tantissime persone non riescono a superare Leggi su youmovies (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha confessato qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire da lui: un particolareper il cantante. Fare il cantante è una granpiù di quello che tante persone potrebbero immaginare. Non solo a livello fisico, infatti, ma anche a livello emotivo tantissime persone non riescono a superare

RadioGemini1 : Ora in onda: Vasco Rossi - Vieni qui - innuendisoloio : In attesa - Radio_Manbassa : Vasco Rossi - C'è Chi Dice No - sonikmusicnet : Ora in onda: Vasco Rossi - Dimentichiamoci Questa Città - radiolisola : #NowPlaying: Vasco Rossi - La nostra relazione -