Esame Suarez, gli ultimi sviluppi: si dimette, è ufficiale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Continuano ad arrivare sviluppi dalla vicenda Luis Suarez e il suo Esame farsa. Da Perugia importanti novità: dopo la sospensione arrivano le dimissioni. Continua a fare notizia l'indagine con al… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

