Polonia, in migliaia in strada a Varsavia per manifestare a favore dell’aborto. Attivisti chiedono le dimissioni del governo (Di domenica 13 dicembre 2020) Trentanove anni fa il governo della Polonia introdusse la legge marziale nel tentativo di schiacciare l’opposizione politica e Solidarno??. Oggi, domenica 13 dicembre, migliaia di persone hanno manifestato per le strade di Varsavia per protestare contro la sentenza della Corte Costituzionale che impone in Polonia un divieto quasi totale di aborto e per chiedere le dimissioni del governo conservatore. Molti polacchi accusano il governo di agire sempre più come il regime autoritario del dicembre del 1981. La manifestazione è stata organizzata dal Women’s Strike, il gruppo delle proteste di massa per il diritto all’aborto. I manifestanti, per lo più donne e giovani, si sono riuniti in un incrocio centrale e hanno iniziato a marciare verso la casa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Trentanove anni fa ildellaintrodusse la legge marziale nel tentativo di schiacciare l’opposizione politica e Solidarno??. Oggi, domenica 13 dicembre,di persone hanno manifestato per le strade diper protestare contro la sentenza della Corte Costituzionale che impone inun divieto quasi totale di aborto e per chiedere ledelconservatore. Molti polacchi accusano ildi agire sempre più come il regime autoritario del dicembre del 1981. La manifestazione è stata organizzata dal Women’s Strike, il gruppo delle proteste di massa per il diritto all’aborto. I manifestanti, per lo più donne e giovani, si sono riuniti in un incrocio centrale e hanno iniziato a marciare verso la casa di ...

fattoquotidiano : Polonia, in migliaia in strada a Varsavia per manifestare a favore dell’aborto. Attivisti chiedono le dimissioni de… - Italia_Notizie : Polonia, in migliaia in strada a Varsavia per manifestare a favore dell’aborto. Attivisti chiedono le dimissioni de… - purpleleni : RT @fattoquotidiano: Polonia, in migliaia in strada a Varsavia per manifestare a favore dell’aborto. Attivisti chiedono le dimissioni del g… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Polonia, in migliaia in strada a Varsavia per manifestare a favore dell’aborto. Attivisti chiedono le dimissioni del g… - MascioliPaola : RT @fattoquotidiano: Polonia, in migliaia in strada a Varsavia per manifestare a favore dell’aborto. Attivisti chiedono le dimissioni del g… -