Ms. Marvel e What If...?, due video promozionali delle serie in arrivo su Disney+ (Di venerdì 11 dicembre 2020) Disney+ ha condiviso online due nuovi video promozionali delle serie Ms. Marvel e What If...?, in arrivo entrambe nel 2021 in streaming. Marvel ha regalato ai fan i primi teaser delle nuove serie Ms. Marvel e What If...?, prodotte per Disney+. I due progetti debutteranno sul piccolo schermo rispettivamente in autunno e in estate nel 2021. Ms. Marvel, a cura di Bisha K. Ali, debutterà nell'autunno 2021 e introdurrà nel MCU il personaggio di Kamala Khan affidato all'attrice Iman Vellani, adolescente di origine pakistana e primo personaggio musulmano ad avere un ruolo da protagonista nei fumetti della Casa delle Idee. Brie ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 dicembre 2020)ha condiviso online due nuoviMs.If...?, inentrambe nel 2021 in streaming.ha regalato ai fan i primi teasernuoveMs.If...?, prodotte per. I due progetti debutteranno sul piccolo schermo rispettivamente in autunno e in estate nel 2021. Ms., a cura di Bisha K. Ali, debutterà nell'autunno 2021 e introdurrà nel MCU il personaggio di Kamala Khan affidato all'attrice Iman Vellani, adolescente di origine pakistana e primo personaggio musulmano ad avere un ruolo da protagonista nei fumetti della CasaIdee. Brie ...

jessss_91 : Super eccitata per le serie di Star Wars su Ahsoka e Obi-Wan con anche Hayden Christensen (PAZZESCO!!), per le seri… - badtasteit : #WhatIf: ecco il trailer della nuova serie con i supereroi Marvel - tortaaimirtilli : vado a dormire domani mi sveglierò con tutti gli annunci sulle serie della marvel what a time to be alive - il_andry : Stanotte ci sarà l'investor Day! Per quanto riguarda la Marvel io mi aspetto : -un'aggiornamento sull'uscita di Bl… -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel What Panini Marvel: i fumetti in uscita questa settimana Fumettologica Thor: Love and Thunder, Christian Bale sarà il villain principale

O muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo: Christian Bale sarà Gorr, il villain principale di Thor: Love and Thunder Continuano ad arrivare novità dall’Investor Day di Disney e ...

WandaVision: nuovo trailer e poster per la serie Marvel in arrivo su Disney+

Marvel ha condiviso online un nuovo trailer e un poster inedito di WandaVision, la serie in arrivo su Disney+ a gennaio. WandaVision debutterà il 15 gennaio su Disney+ e online sono stati condivisi un ...

O muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo: Christian Bale sarà Gorr, il villain principale di Thor: Love and Thunder Continuano ad arrivare novità dall’Investor Day di Disney e ...Marvel ha condiviso online un nuovo trailer e un poster inedito di WandaVision, la serie in arrivo su Disney+ a gennaio. WandaVision debutterà il 15 gennaio su Disney+ e online sono stati condivisi un ...