Chi è Sonia Lorenzini, da Uomini e Donne al GF Vip (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oltre a Filippo Nardi e Samantha De Grenet anche Sonia Lorenzini è una delle new entry del Grande Fratello Vip. Il suo percorso è iniziato a Uomini e Donne ma nel suo passato c’è molto da scoprire. Sonia Lorenzini nasce nel 1989 a Asola, in provincia di Mantova. Da giovanissima, dopo aver terminato gli studi, si trasferisce a Brescia con il suo fidanzato ma quando la loro storia finisce torna a vivere dai genitori ad Acquanegra sul Chiese. In quel periodo Sonia scoprirà di avere un tumore alla tiroide che, però, riesce a sconfiggere. A causa della sua malattia il suo peso ha subito molti cambi e, per questo, oggi la Lorenzini è una grande appassionata di palestra, che la aiuta a tenersi in forma. Sonia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Oltre a Filippo Nardi e Samantha De Grenet ancheè una delle new entry del Grande Fratello Vip. Il suo percorso è iniziato ama nel suo passato c’è molto da scoprire.nasce nel 1989 a Asola, in provincia di Mantova. Da giovanissima, dopo aver terminato gli studi, si trasferisce a Brescia con il suo fidanzato ma quando la loro storia finisce torna a vivere dai genitori ad Acquanegra sul Chiese. In quel periodoscoprirà di avere un tumore alla tiroide che, però, riesce a sconfiggere. A causa della sua malattia il suo peso ha subito molti cambi e, per questo, oggi laè una grande appassionata di palestra, che la aiuta a tenersi in forma....

SmorfiaDigitale : Grande Fratello Vip: chi Sonia Lorenzini e perch famosa - c_ilari1 : Non io che leggevo e continuavo a chiedermi chi fosse Sonia #gfvip - AlessiofFratini : (Ironico) Cara Sonia, ringrazia il cielo sei su questo palco, ringrazia chi ti ci ha portato dentro Chi ce l’ha po… - Kalo9603 : Se sono VIP perché non li conosco? Chi è sta Sonia Lorenzini? #GFVIP - Tanino98690526 : @GrandeFratello Sonia lorenzini? Ma chi cacchio e? #GFVIP sono stuffo di vedere gli influenzer in TV, ma un lavoro vero no è? -