'Gf Vip 5', Samantha De Grenet è carica: "Non preoccupatevi per me, preoccupatevi per quelli che stanno nella Casa". Poi una sua inaspettata rivelazione scatena la polemica sul web (Di lunedì 7 dicembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip continuerà a tenere compagnia ai telespettatori fino al mese di Febbraio 2021, come annunciato nelle puntate scorse dal padrone di casa, Alfonso Signorini. La scelta della redazione, è stata quindi quella di ingaggiare ulteriori vipponi, per dare nuova linfa alla Casa, soprattutto dopo l'abbandono di due pilastri del game show: Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci. Sono diversi i nomi che sono saltati fuori nelle ultime settimane, in attesa di varcare la famosa porta rossa, da Ginevra Lamborghini e Filippo Nardi, passando per Andrea Zenga e Carlotta Dell'Isola fino a Samantha De Grenet. Proprio quest'ultima, carattere fumantino ed ex isolana temutissima, poco fa sui social ha postato un video che conferma la sua partecipazione al Grande Fratello, mostrandosi subito molto combattiva: Visualizza ...

