Agenzia Fitch | conferma rating Italia BBB con outlook stabile

(Di sabato 5 dicembre 2020) I dati sulla crescita del Pil annuale saranno ancora fortemente influenzati dagli effetti di base della crisi, afferma l'di. Nel 2022 lo stimolo agli investimenti dei fondi Next Generation EU fornirà il principale supporto alla crescita economica

NEW YORK – L’agenzia Fitch ha confermato il rating ‘BBB-‘ per l’Italia con un outlook stabile. E’ quanto comunica Fitch. Ripresa Italia nel 2021 ma ancora forte effetto Covid. L’economia italiana iniz ...Condividi questo articolo:Roma, 4 dic. – (Adnkronos) – L’agenzia Fitch ha confermato il rating dell’Italia a ‘BBB-‘ con un Outlook stabile. Commentando la decisione, Fitch sottolinea come “la pandemia ...