Spaventosa eruzione di un vulcano in Indonesia: migliaia in fuga – VIDEO (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle scorse ore il vulcano Lewotolok, nell’isola di Lembata, in Indonesia, ha eruttato emettendo nell’aria una colonna di fumo e cenere alta 4 chilometri. migliaia di persone sono state evacuate dalle loro case dopo la Spaventosa eruzione del vulcano Mount Ili Lewotolok, in Indonesia. Al momento non ci risultano segnalazioni di vittime o danni di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Nelle scorse ore ilLewotolok, nell’isola di Lembata, in, ha eruttato emettendo nell’aria una colonna di fumo e cenere alta 4 chilometri.di persone sono state evacuate dalle loro case dopo ladelMount Ili Lewotolok, in. Al momento non ci risultano segnalazioni di vittime o danni di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Spaventosa eruzione di un vulcano in Indonesia: migliaia in fuga – VIDEO - #Spaventosa #eruzione #vulcano - annamariamoscar : Spaventosa eruzione del vulcano indonesiano Lewotolok, migliaia di persone in fuga - Ameridiem : RT @greenMe_it: A chiudere in bellezza questo #2020 ci si mettono anche i vulcani. In #Indonesia il Mount Ili #Lewotolok si è appena reso p… - CristinaPoltro2 : RT @greenMe_it: A chiudere in bellezza questo #2020 ci si mettono anche i vulcani. In #Indonesia il Mount Ili #Lewotolok si è appena reso p… - greenMe_it : A chiudere in bellezza questo #2020 ci si mettono anche i vulcani. In #Indonesia il Mount Ili #Lewotolok si è appen… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaventosa eruzione HTTP/1.1 Server Too Busy