Se anche il (berlusconiano) Giornale rilancia la tesi per cui Francesco tutela più l'islam che i cristiani (Di lunedì 30 novembre 2020) C'è un rumore che viene evocato di sovente quando si tratta di indicare polemiche impossibili; quello delle unghie che tentano di evitare di precipitare aggrappandosi a un vetro. E' l'effetto che ... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) C'è un rumore che viene evocato di sovente quando si tratta di indicare polemiche impossibili; quello delle unghie che tentano di evitare di precipitare aggrappandosi a un vetro. E' l'effetto che ...

FrancePeloso : RT @ricristiano1: Cina: ma gli oppositori di Bergoglio si rendono conto di quello che dicono? Io spero di no, ma temo di sì. E queste cose… - ricristiano1 : Cina: ma gli oppositori di Bergoglio si rendono conto di quello che dicono? Io spero di no, ma temo di sì. E queste… - GiorgioAntonel1 : RT @Caffe_Graziella: x me #DiBattista è un #LEGHISTA BERLUSCONIANO CAMMUFFATO DA GRILLINO x come si è comportato e x quello che ha detto,ti… - Ori254 : RT @Caffe_Graziella: x me #DiBattista è un #LEGHISTA BERLUSCONIANO CAMMUFFATO DA GRILLINO x come si è comportato e x quello che ha detto,ti… - MaurizioBenazzi : RT @DomaniGiornale: La presidente del #Senato #Casellati avrebbe «piazzato» alla guida del tribunale di Latina Caterina Chiaravalloti, figl… -