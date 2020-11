Rissa in centro storico, cinque denunciati: due giovani in pronto soccorso (Di domenica 29 novembre 2020) Sabato pomeriggio, 28 novembre , poco prima delle ore 17, una nuova Rissa tra giovani è scoppiata in centro storico a Treviso, sotto gli occhi increduli dei passanti che si trovavano a pochi passi da ... Leggi su trevisotoday (Di domenica 29 novembre 2020) Sabato pomeriggio, 28 novembre , poco prima delle ore 17, una nuovatraè scoppiata ina Treviso, sotto gli occhi increduli dei passanti che si trovavano a pochi passi da ...

ticinonews : Rissa al centro commerciale, bottiglie contro gli agenti - partenopeoswiss : RT @CdT_Online: Maxi-rissa in un centro commerciale nel canton Argovia - sastrep14 : Rissa al centro commerciale, bottiglie contro gli agenti - Unoconla_barba : Choc in pieno centro a Napoli, discussione tra donne finisce in rissa. - CdT_Online : Maxi-rissa in un centro commerciale nel canton Argovia -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa centro Rissa in centro storico, cinque denunciati: due giovani in pronto soccorso TrevisoToday Roma, "fa perdere troppo tempo" agli avversari che lo pestarono a sangue dopo la partita di calcetto

L'episodio risale a tre anni fa. Il 37enne fu colpito da una gragnuola di calci e pugni che lo mandarono in ospedale con una prognosi di 60 giorni e una ...

Roma, "fai perdere troppo tempo": gli avversari lo pestano a sangue dopo la partita di calcetto

Lo hanno riempito di pugni e una volta a terra gli hanno sferrato un forte calcio in testa, facendolo finire in ospedale con una prognosi di 60 giorni, un incisivo spezzato e una placca in testa che d ...

L'episodio risale a tre anni fa. Il 37enne fu colpito da una gragnuola di calci e pugni che lo mandarono in ospedale con una prognosi di 60 giorni e una ...Lo hanno riempito di pugni e una volta a terra gli hanno sferrato un forte calcio in testa, facendolo finire in ospedale con una prognosi di 60 giorni, un incisivo spezzato e una placca in testa che d ...