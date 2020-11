L’evasione fiscale brucia ogni secondo lo stipendio annuale di un infermiere (Di martedì 24 novembre 2020) Se la risposta alla pandemia si misura anche in termini di risorse sanitarie, appare ancora più drammatico il costo delL’evasione fiscale per la collettività. Il primo studio sullo Stato della giustizia fiscale (State of Tax Justice 2020) ad opera del Tax Justice Network (in italiano: Rete di giustizia fiscale), pubblicato di recente, evidenzia il costo delL’evasione fiscale sia ad opera del privato che delle grandi compagnie, aiutate dall’inefficienza dei controlli e dai paradisi fiscali. In base ai dati ottenuti su scala mondiale, ogni anno vanno in fumo 427 miliardi di dollari a causa delL’evasione fiscale, di cui 245 miliardi persi per gli illeciti delle multinazionali e 182 miliardi per L’evasione ... Leggi su leurispes (Di martedì 24 novembre 2020) Se la risposta alla pandemia si misura anche in termini di risorse sanitarie, appare ancora più drammatico il costo delper la collettività. Il primo studio sullo Stato della giustizia(State of Tax Justice 2020) ad opera del Tax Justice Network (in italiano: Rete di giustizia), pubblicato di recente, evidenzia il costo delsia ad opera del privato che delle grandi compagnie, aiutate dall’inefficienza dei controlli e dai paradisi fiscali. In base ai dati ottenuti su scala mondiale,anno vanno in fumo 427 miliardi di dollari a causa del, di cui 245 miliardi persi per gli illeciti delle multinazionali e 182 miliardi per...

