Atto di Supremazia | lo scisma d’occidente

(Di martedì 3 novembre 2020)di, Enrico VIIIphotocredit:googleimagesL’difu emanato il 3 novembre del 1534 da Enrico VIII di Inghilterra. Tale gesto gli conferì il titolo di unico e supremo capo della Chiesa di Inghilterra, chiamata Chiesa anglicana. Gli eventi che hanno preceduto l’diLa Riforma Protestante fu un movimento europeo, che coinvolse in modi diversi tutti i paesi europei, persino quelli di forte e consolidata tradizione clica come la Francia, la Spagna e l’Italia. I promotori di quel movimento furono in maggioranza uomini di Chiesa: Martin Lutero era un monaco agostiniano. La Riforma nacque dunque all’interno dell’Istituzione ecclesiastica, non fuori. Le motivazioni sono note a tutti: ...