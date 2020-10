"La Boschi mi ha chiesto di pregare". Berruti a Verissimo, la cannonata di Dagospia: un titolo ferocissimo (Di sabato 31 ottobre 2020) Ospite d'onore a Verissimo di Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 sabato 31 ottobre, ecco Giulio Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi. E l'attore si lascia andare, parla del rapporto con l'ex ministro. Ve ne abbiamo già dato conto. Tra le varie, afferma: "Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. È speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza". E ancora: "Maria Elena è una persona molto dolce, dalla forte umanità. È propensa all'ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto". Insomma, miele puro. E l'intervista a Berruti viene rilanciata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Ospite d'onore adi Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 sabato 31 ottobre, ecco Giulio, il fidanzato di Maria Elena. E l'attore si lascia andare, parla del rapporto con l'ex ministro. Ve ne abbiamo già dato conto. Tra le varie, afferma: "Sono felice. Maria Elena è una persona a cui voglio molto bene. È speciale. Quando la vedo sorrido e penso che sia abbastanza". E ancora: "Maria Elena è una persona molto dolce, dalla forte umanità. È propensa all'ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi hadiper le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto". Insomma, miele puro. E l'intervista aviene rilanciata da ...

