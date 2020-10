Coronavirus | 31mila positivi in 24 ore Regioni verso lo “scenario 4”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 ottobre 2020) I numeri della giornata di oggi non fanno che confermare le previsioni che vedevano un picco in crescita di nuovi casiin queste settimane. Come riportato nell’ultimo bollettino della Protezione Civile che monitora da mesi l’emergenza, i nuovi casiregistrati oggi nell’arco delle ultime 24 ore hanno superato quota 30mila. Oltrecasi in Italia in 24 ore: indice Rt a 1,70 I numeri dell’emergenza, in Italia, iniziano ad essere sempre più alti e preoccupanti. I nuovi casi di Covid-19 registrati nel bollettino di oggi, 30 ottobre, sono oltre 30mila: nel dettaglio, i nuovisono 31.084 a fronte di 215.085 tamponi effettuati. Un numero accresciuto di molto rispetto alla giornata di ieri dove i casi ...