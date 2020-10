Griezmann in serata Dembelé sorprendente

Leggi su quotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Neto 6. Inoperoso. S. Roberto 6. Più bloccato che in spinta. Araujo 6. Marca Morata tanto stretto quanto basta per metterlo in fuorigioco. Lenglet 5.5. I pericoli arrivano da lì. Alba 6. Solita ...