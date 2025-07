Perché Eurosport non si vede più su Sky | cosa è successo e soluzioni alternative

A partire da oggi, martedì 1° luglio, i canali Eurosport 1 HD e Eurosport 2 HD non sono più visibili su Sky, a causa della scadenza del contratto tra le due aziende. La buona notizia è che Sky ha introdotto due nuovi canali sportivi per offrire un’esperienza ancora più ricca. Ma cosa è successo e quali sono le soluzioni alternative? Scopriamolo insieme per non perdere nessuna emozione sportiva.

A partire da oggi, martedì 1° luglio, i canali lineari di Eurosport, ovvero Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD non saranno più visibili su Sky: la nuova programmazione infatti prevede due canali aggiuntivi all'offerta sportiva, che andranno a rimpiazzare quelli non più disponibili. Nella data di ieri, lunedì 30 giugno 2025, infatti, è semplicemente scaduto il contratto tra Sky ed Eurosport, che le due aziende non hanno rinnovato: ora i canali lineari di Eurosport saranno visibili soltanto in due modalità, ovvero o su DAZN o su discovery+. L' offerta di Sky, però, non si è ridotta in seguito al mancato accordo, ed i contenuti non più disponibili sono stati subito rimpiazzati: sono stati lanciati, infatti, a partire da oggi, due canali sostitutivi, ovvero Sky Sport Legend (210) e Sky Sport Mix (211).

