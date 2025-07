A fuoco un autobus Atac su via Prenestina | dall'incendio si alza una colonna di fumo nero

Un episodio inatteso scuote via Prenestina: un autobus Atac prende fuoco, generando una densa colonna di fumo nero che si alza nel cielo. I vigili del fuoco sono tempestivamente intervenuti per domare l'incendio, garantendo la sicurezza dei passanti e dei residenti. Un evento che ricorda quanto sia importante la prontezza e l’efficienza delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda.

Colonna di fumo nero e denso dopo l'incendio di un autobus Atac in via Prenestina: sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fuoco - autobus - atac - prenestina

Autobus pieno di studenti va a fuoco: il gesto dell’autista mette i brividi - Un pomeriggio d'inizio estate si è trasformato in un incubo quando un autobus di studenti pendolari ha preso fuoco sulla provinciale tra Caserta e Caiazzo.

#flambus #ATAC oggi a #Roma su Via Prenestina altezza Largo Telese Un #bus snodato di 18mt nuovissimo, a fuoco @gualtierieurope #Giubileo Vai su X

In questo video virale in questi giorni a Roma si vede un autobus che danneggia le auto ‘regolarmente’ parcheggiate sul marciapiede. Il giornalista commenta “L'autobus che percorre il senso unico urta una alla volta le auto parcheggiate, si sente il cozzare de Vai su Facebook

Autobus Atac prende fuoco a largo Telese. Il fumo nero avvolge i palazzi; Tor Sapienza, incendio nella rimessa Atac di via Prenestina; Autobus prende fuoco, il fumo avvolge i palazzi sulla Prenestina.

Bus Atac in fiamme sulla Prenestina, coinvolto anche un palazzo: il mezzo era nuovo e in garanzia - A quanto riferito dai vigili del fuoco, l'incendio ormai generalizzato ha coinvolto ... Lo riporta leggo.it

Roma, incendio su un bus fuori servizio in via Prenestina: intervengono i vigili del fuoco - Sono subito stati allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti in loco per domare le fiamme. Si legge su msn.com