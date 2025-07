Netanyahu la settimana prossima incontrerà Trump in Usa

La prossima settimana, Tel Aviv si prepara a un incontro di grande rilevanza: il premier Benjamin Netanyahu volerà negli Stati Uniti per incontrare Donald Trump e altri leader chiave. Un appuntamento che promette di approfondire le alleanze e definire le strategie future in un contesto geopolitico in costante evoluzione. Ma quali questioni saranno al centro del confronto? Rimanete sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questa visita strategica.

Tel Aviv, 1 lug. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu la prossima settimana incontrerà negli Stati Uniti Donald Trump. "Dovrei partire la prossima settimana per incontri negli Stati Uniti con il presidente Donald Trump, il vicepresidente Vance, il segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il rappresentante del presidente per il Medio Oriente, Steve Witkoff, oltre al segretario al Commercio - ha detto durante una riunione di gabinetto - Abbiamo alcune questioni da concludere prima di allora, tra cui un accordo commerciale e altre questioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Netanyahu la settimana prossima incontrerà Trump in Usa

In questa notizia si parla di: prossima - settimana - trump - netanyahu

Sinner sarà ad Amburgo la prossima settimana? La sfida com Cerundolo decisiva per la decisione - Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, è atteso ad Amburgo la prossima settimana per una sfida cruciale contro l’argentino Francisco Cerundolo.

#Netanyahu conferma: la settimana prossima in Usa nuovo incontro con #Trump Vai su X

Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano, anche Trump aveva parlato di una tregua per la prossima settimana Vai su Facebook

Iran - Israele, le news sulla guerra. Gaza, Trump: spero in accordo su tregua la prossima settimana; Netanyahu la settimana prossima incontrerà Trump in Usa; Netanyahu andrà a Washington da Trump la prossima settimana, punta a un accordo commerciale.

Netanyahu la settimana prossima incontrerà Trump in Usa - (askanews) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu la prossima settimana incontrerà negli Stati Uniti Donald Trump. Secondo askanews.it

Netanyahu andrà da Trump la prossima settimana, punta a un accordo commerciale - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che la prossima settimana partirà "per degli incontri negli Stati Uniti, incluso quello con il presidente Donald Trump". Si legge su msn.com