Carrie Bradshaw che i tacchi alti non li toglie proprio mai Ma esiste davvero qualcuno che li indossa anche in casa?

Carrie Bradshaw, icona di stile e di audacia, non si separa mai dai suoi tacchi vertiginosi, nemmeno in casa. Ma esistono davvero persone che indossano scarpe da sera tra le mura domestiche? Decine di migliaia di dollari spesi per scarpe incredibili, sfidando ogni logica, anche in campagna e nel deserto. Da Carrie abbiamo accettato tutto, ma forse questa volta la nostra immaginazione ha superato il limite. Al quinto episodio della terza stagione di And Just Like That, ci chiediamo: fin dove arriva il nostro entusiasmo?

