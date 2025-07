Sicurezza dei voli Boeing a rischio | a processo manager dipendenti e due società

La sicurezza dei voli Boeing è sotto i riflettori: un complesso procedimento giudiziario coinvolge manager, dipendenti e due società, accusati di aver orchestrato un’associazione a delinquere finalizzata a reati gravi come attentato alla sicurezza dei trasporti, inquinamento ambientale e frode commerciale. Questa vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità e sull’etica nell’industria aeronautica, mettendo a rischio la fiducia dei passeggeri e la reputazione del settore.

