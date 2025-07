Strage di Bologna la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini esponente di Avanguardia Nazionale

La tragica strage di Bologna del 2 agosto 1980, che causò 85 vittime e oltre 200 feriti, resta una ferita aperta nella memoria italiana. La Cassazione ha recentemente confermato l’ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, rafforzando la verità sulla sua responsabilità nel tragico attentato. La giustizia fa un passo avanti, ma il dolore e il ricordo di quella giornata rimangono indelebili nella storia del nostro Paese. Strage di Bologna, la ricerca della verità continua.

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per l’ex esponente di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, accusato di concorso nella strage di Bologna. Nell’attentato del 2 agosto del 1980 morirono 85 persone, con oltre 200 feriti. I giudici della sesta sezione penale della Cassazione hanno infatti rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro la sentenza dell’8 luglio di un anno della Corte d’assise d’appello di Bologna. Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo a Bellini e altre due condanne. Il sostituto procuratore generale, Antonio Balsamo, nella requisitoria aveva sottolinea come le conclusioni della sentenza fossero “coerenti”, con un quadro probatorio “solido”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Strage di Bologna, la Cassazione conferma l’ergastolo per Paolo Bellini, esponente di Avanguardia Nazionale

