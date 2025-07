Tra gli ospiti vip | Arianna David Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Stasera alle 21.20 su Rai 2, il salotto di "Storie al bivio Show" si apre ancora una volta per emozionanti confessioni di vip come Arianna David, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. In questa serata speciale, tra aneddoti e scelte cruciali, il cuore dei protagonisti sarĂ protagonista. Monica Setta, conduttrice e voce della trasmissione, ci guiderĂ in un viaggio tra emozioni e decisioni che hanno segnato le loro vite. Non perdere questa serata ricca di autenticitĂ e sorpresa!

U ltimo appuntamento, questa sera alle 21.20 su Rai 2, con Storie al bivio Show, spin-off del programma Storie di donne al bivio ideato e condotto da Monica Setta. Stasera, come nella scorsa puntata, il salotto della giornalista accoglierĂ anche ospiti maschili ma la formula rimane invariata: tanti  vip che si racconteranno a cuore aperto sulle decisioni importanti della loro vita. Monica Setta operata d’urgenza: «Non è stata una passeggiata» X Leggi anche › Monica Setta conduce “Storie al bivio Show”: gli ospiti (anche uomini) della prima puntata Storie al bivio Show puntata di stasera 1 luglio 2025, ospiti e anticipazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra gli ospiti vip: Arianna David, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

In questa notizia si parla di: ospiti - arianna - david - carmen

Monica Setta torna stasera in tv su Rai 2: ospite della puntata Arianna David, l’ex Miss Italia e spazio a tre coppie e al loro amore; Stasera su Rai 2 l'ultima puntata di Storie al bivio Show con Monica Setta; Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, scintille a La Volta Buona: “Soffro ogni giorno”. Poi l'amore urlato (fuorionda).

Monica Setta torna stasera in tv su Rai 2: ospite della puntata Arianna David, l’ex Miss Italia e spazio a tre coppie e al loro amore - Prosegue il viaggio nei sentimenti e nelle scelte di vita con una nuova puntata di Storie al Bivio Show, il programma condotto da Monica Setta in onda questa sera, martedì 1° luglio, alle 21. Come scrive corrieredellumbria.it

“Ho tentato il suicidio”: la confessione del momento più buio di Arianna David - Arianna David racconta per la prima volta il suo tentato suicidio in un'intervista a 'Storie al bivio show' condotto da Monica Setta. donnaglamour.it scrive