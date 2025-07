Via alla settimana rata del Pnrr Meloni | Italia modello per l' Europa

L'Italia fa un passo importante verso il futuro con l'approvazione della settima rata del PNRR, un investimento di 18,3 miliardi di euro che rafforza la nostra ripresa e resilienza. Dopo aver raggiunto con successo 64 obiettivi, il Paese supera i 140 miliardi di euro ricevuti, posizionandosi come modello virtuoso per l’Europa. Un risultato che conferma il ruolo guida dell’Italia nel percorso di innovazione e sviluppo...

La Commissione europea ha approvato la settima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l'Italia, ammontante a 18,3 miliardi di euro. Questa approvazione è stata concessa dopo una valutazione positiva sul raggiungimento di 64 obiettivi, tra milestone e target, legati a questa nuova tranche. Con l'erogazione di questa settima rata, l'Italia supera i 140 miliardi di euro ricevuti, corrispondenti al 72% dell'intero importo del Pnrr, confermando, come sottolineato da Palazzo Chigi, il primato europeo nell'attuazione del Piano. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso soddisfazione per questo risultato, affermando: "Con il pagamento della settima rata, l'Italia convalida il suo primato europeo, avendo ricevuto oltre 140 miliardi, pari al 72% delle risorse complessive e al 100% degli obiettivi programmati nelle prime sette rate, tutti raggiunti secondo il cronoprogramma stabilito dalla Commissione".