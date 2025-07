Wimbledon Sinner al debutto con Nardi | Jannik in controllo vince anche il secondo set Live 6-4 6-3

Il torneo di Wimbledon entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese. Sinner si impone con sicurezza contro Nardi, mentre Cocciaretto sorprende la numero 3 Pegula con un esordio vincente. Sonego, Musetti e Arnaldi sono pronti a dare battaglia. La stagione tennistica italiana si fa sempre più radiosa: cosa ci riserveranno le prossime sfide? Restate sintonizzati per scoprire i protagonisti di questa magica avventura sportiva.

Nel tabellone femminile esordio vincente per Elisabetta Cocciaretto che ha battuto la numero 3 Pegula. Avanti anche Sonego, in campo ci sono Musetti e Arnaldi.

