Debutto in scioltezza per Jannik Sinner a Wimbledon | un Nardi dignitoso si arrende in 3 set

Il debutto di Jannik Sinner a Wimbledon è stato un vero spettacolo di solidità e talento, lasciando poco spazio alle sorprese. Con una vittoria netta e senza problemi contro Luca Nardi, il talento italiano si prepara ora al prossimo ostacolo: l’australiano Aleksandar Vukic. La sua strada verso i quarti di finale si fa sempre più concreta, ma la sfida promette emozioni e colpi da maestro. La prova decisiva per consolidare il suo cammino nel torneo più prestigioso del tennis mondiale.

Problemi praticamente pari a zero per Jannik Sinner all’esordio in quel di Wimbledon. Il numero 1 del mondo fa suo il derby con Luca Nardi per 6-4 6-3 6-0: pura formalità, in questo stato delle cose, l’approdo al secondo turno contro un giocatore che ha bisogno di fiducia e di scelte che possano maggiormente spingerlo verso un alto che avrebbe nelle sue corde. Per Jannik ora la sfida all’australiano Aleksandar Vukic, già battuto due volte in carriera. Un’ora e 48 minuti la durata del match. Nel secondo game già c’è un Sinner che, appena può e appena Nardi accorcia qualsivoglia colpo, gli entra in campo in qualsiasi modo. 🔗 Leggi su Oasport.it