Caldo killer a Bagheria 53enne muore per un malore mentre passeggia | ‘Temperature mai registrate’

Il caldo record di Bagheria, con temperature mai viste prima, ha portato a una tragedia che scuote la comunità: una donna di 53 anni, affetta da patologie cardiache, ha perso la vita improvvisamente mentre passeggiava sotto il sole cocente. Un richiamo all’importanza di proteggersi durante ondate di calore estremo, che ci invita a riflettere sui rischi nascosti dietro questo clima impazzito. La sicurezza deve essere sempre la priorità in queste condizioni estreme.

Caldo torrido a Bagheria: donna di 53 anni muore in strada per un malore improvviso. Una tragedia legata al caldo estremo ha scosso nel pomeriggio di ieri la comunità di Bagheria, nel Palermitano. Una donna di 53 anni, con precedenti patologie cardiache, è collassata mentre camminava in via Aiello, accasciandosi sul marciapiede sotto il sole cocente. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimazione. La donna pare soffrisse di problemi cardiaci. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre la salma è stata restituita alla famiglia per i funerali. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caldo killer a Bagheria, 53enne muore per un malore mentre passeggia: ‘Temperature mai registrate’

In questa notizia si parla di: caldo - bagheria - muore - malore

Caldo soffocante, assessore di Bagheria ai cittadini: "Riempite una ciotola d'acqua per gli animali randagi" - Con l’arrivo dell’estate e delle prime ondate di calore, Bagheria chiede il supporto dei cittadini per tutelare gli animali randagi.

Malore per il #caldo, donna s'accascia e muore in stradaa Bagheria (PA). Aveva 53 anni e soffriva di una patologia cardiaca. La tragedia ieri mentre passeggiava in via Aiello. Inutili i soccorsi del 118 @TgrRai #IoSeguoTgr Vai su X

Isola delle Femmine, tragedia in mare: donna muore dopo un malore Vai su Facebook

Donna morta per il caldo a Bagheria in via Aiello, malore fatale sul marciapiede: aveva 53 anni; Caldo record, 17 città da bollino rosso. Malore in strada, una donna muore a Bagheria; Temperature estreme: a Palermo un donna si sente male per il caldo e muore.

Malore per il caldo, donna s'accascia e muore in strada a Bagheria - Aveva 53 anni e soffriva di una patologia cardiaca. Da rainews.it

Caldo record, 17 città da bollino rosso. Malore in strada, una donna muore a Bagheria - Oggi, martedì 1 luglio, sono 17 le città da bollino rosso, dove le temperature sono roventi. Lo riporta msn.com